Травматолог рассказал о наиболее частых травмах в новогодние праздники

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артём Катулин рассказал в беседе с RT, с какими травмами россияне чаще всего обращаются к докторам в новогодние праздники и как избежать неприятных инцидентов.
Травматолог рассказал о наиболее частых травмах в новогодние праздники
  • Pixabay

«Основные виды травм в новогодние праздники — это травмы, полученные со всевозможной пиротехникой, а также падения, ушибы или переломы, полученные либо в состоянии алкогольного опьянения, либо на свежем воздухе при активном времяпрепровождении», — рассказал врач.

В случае применения пиротехники нужно полностью контролировать все свои действия и использовать только сертифицированные пиротехнические изделия, пояснил Катулин.

«Они могут отлететь в разные стороны, взорваться у вас в руках. Можно получить ожоги глаз, какие-то другие травмы… Поэтому нужно максимально себя обезопасить и выполнять чёткие инструкции, которые написаны на упаковке», — добавил он.

Эксперт предупредил, что, будучи в состоянии алкогольного опьянения, можно упасть с высоты, сломать руку, ногу или удариться головой.

Травматолог посоветовал не залезать под карнизы, туда, где могут быть обледенения и сосульки, не вылезать на балкон, подоконники, а «вести себя аккуратно и достойно».

По словам Катулина, травмы можно получить и во время активного отдыха — например, когда вы катаетесь на лыжах или коньках.

«Выходя на природу, нужно иметь с собой аптечку. И надо уметь ею пользоваться. Там должны быть гемостатики (лекарственные средства, способствующие остановке кровотечений) и банальные вещи для иммобилизации — то есть для того, чтобы можно было самостоятельно зафиксировать поломанную конечность и спокойно доехать до медицинского учреждения либо вызвать скорую помощь», — заключил он.

Ранее доктор медицинских наук Николай Косенков и терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказали, какие лекарства стоит подготовить к празднованию Нового года, а также дали рекомендации по питанию во время новогоднего застолья.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить