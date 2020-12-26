Врачи дали рекомендации по сбору «новогодней аптечки»

Доктор медицинских наук Николай Косенков и терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказали, какие лекарства стоит подготовить к празднованию Нового года, а также дали рекомендации по питанию во время новогоднего застолья.

Людмила Лапа порекомендовала проверить в домашней аптечке наличие двух базовых лекарств.

«Два самых основных лекарства, которые я всем рекомендую иметь дома, — это аспирин и сорбенты. Учитывая, что в Новый год мы много едим и выпиваем, чтобы не было лишней интоксикации после празднования, можно выпить сорбенты. Тогда не будет головной боли и самочувствие будет прекрасным», — посоветовала терапевт.

Не менее важно иметь при себе кроворазжижающие препараты, отметила она.

«Обязательно, конечно, следить за разжижением крови, потому что любой алкоголь, любое злоупотребление едой сгущает кровь и мы перегружаем печень. Поэтому важно следить за реологией крови», — добавила Лапа.

В свою очередь, Николай Косенков объяснил, что во избежание использования лекарств необходимо соблюдать меру в употреблении еды и алкогольных напитков.

Он также призвал ограничить употребление газированных напитков. Как отметил Косенков, злоупотребление ими негативно сказывается на работе поджелудочной железы.

«Газированные алкогольные напитки, например шампанское, плохо действуют на поджелудочную железу — может возникнуть панкреатит. Стоит ограничивать количество шампанского и минеральной воды с газом, по минимуму стоит запивать этими напитками еду. Углекислый газ может активизировать хронический панкреатит или вызвать острый панкреатит, и особенно это касается шампанского», — рассказал доктор медицинских наук.

Он также подчеркнул, что чрезмерное потребление мяса усложняет функционирование печени, поэтому желательно организовать своё питание так, чтобы в день потреблять не больше 100 г мяса.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала, какие блюда на традиционном новогоднем столе являются наиболее вредными для организма.