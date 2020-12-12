Гастроэнтеролог назвала самые вредные блюда на новогоднем столе

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, какие блюда на традиционном новогоднем столе являются наиболее вредными для организма.

«На самом деле, все блюда с большим количеством майонеза не являются полезными для организма. Поэтому тот оливье, к которому мы привыкли, и то его количество, которое мы съедаем, действительно являются достаточно тяжёлыми, сложными и вредными», — рассказала гастроэнтеролог.

По её словам, остальные салаты, которые часто присутствуют на новогоднем столе, также содержат большое количество майонеза, сыра, орехов.

«Это тоже сложные для переваривания продукты. Если вы готовите запечённую в духовке курицу с сухофруктами или фруктами, это будет более полезная вещь, чем если вы просто пожарите её в масле», — заявила Бережная.

Специалист также отметила, что предпочтительнее приготовить лёгкие травяные салаты с минимальными заправками, а также подать к столу нежирные сладости и фрукты.

«То есть такой лёгкий поздний ужин будет предпочтительнее. Гораздо лучше, если вы эти салаты с майонезом и утку, курицу или индейку, запечённую в духовке, сделаете не в новогоднюю ночь, а 1 января. Это будет более полезно и более безопасно. На самом деле, когда вы съедаете минимальное количество — два кусочка или один бутерброд, — это терпимо, но просто надо понимать, что мы начинаем есть после 12 ночи и совершенно не двигаемся», — пояснила она.

Врач добавила, что чем легче будут закуски на новогоднем столе, тем проще будет в течение новогодних праздников, поскольку, как подчеркнула Бережная, обильное переедание «никогда ни к чему хорошему не приводит».

Ранее Ольга Григорьян, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук, диетолог, рассказала в беседе с RT, кому стоит ограничить потребление мандаринов в праздничные дни, а кому и вовсе стоит от них отказаться.