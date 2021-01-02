Диетолог рассказал, сколько лишних килограммов может прибавиться после Нового года

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Анастасия Румянцева
Врач-диетолог, эндокринолог Алексей Калинчев рассказал в беседе с RT, сколько лишних килограммов можно набрать в течение новогодних праздников, если не следить за своим питанием и не уделять время физической нагрузке.
Диетолог рассказал, сколько лишних килограммов может прибавиться после Нового года
  • РИА Новости

Калинчев отметил, что прибавка в весе в течение новогодних каникул может составить около 2—3 кг.

«За новогодние праздники, если полностью расслабиться и погрузиться в них с душой, набрать можно в реальности буквально несколько килограммов, не более того. Если кто-то набирает больше, то это не жир. Это просто отёк от того, что люди едят много различных солений, солёную рыбу, маринады, квашеную капусту — вот такая еда способствует задержке жидкости. Люди достаточно много пьют в новогодние праздники, алкоголь тоже даёт отёки», — рассказал врач.

По его словам, многие люди изначально имеют высокий процент жировой ткани, а поскольку жировая ткань гидрофильна, притягивает воду, то они, как подчеркнул специалист, особенно склонны к отёкам.

«Поэтому все килограммы, которые люди наберут в течение этих, условно говоря, двух недель новогодних пиршеств и празднований, — это в первую очередь вода, отёки, которые после новогодних праздников, если люди изменят характер питания на более полезный, достаточно быстро у них сойдут», — добавил он.

Калинчев порекомендовал россиянам в течение праздников минимизировать употребление алкоголя, максимальное время проводить на свежем воздухе и заниматься спортом.

«Я думаю, что погода позволит. Фитнес-клубы во многих регионах открыты, значит, они будут работать все праздники. Какие-то активные игры, прогулки, убрать посиделки за столом», — заключил он.

Ранее гастроэнтеролог, диетолог кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, какие блюда на традиционном новогоднем столе являются наиболее вредными для организма.

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