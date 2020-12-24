Эксперты назвали безопасные для здоровья порции новогодних блюд и напитков

Эксперты рассказали, каких порций стоит придерживаться, употребляя продукты в новогоднюю ночь, чтобы не было проблем со здоровьем.

Об этом пишет Life.ru.

Специалисты считают, что нормальная порция оливье не должна превышать 150—200 г.

В мандаринах много сахара, поэтому с фруктом нужно быть осторожнее, чтобы не спровоцировать проблемы с желудком и сердечно-сосудистой системой. По мнению гастроэнтеролога Ирины Бережной, алкогольное опьянение может усилиться, если совмещать потребление игристых вин или более крепких напитков с фруктами. Лучше ограничиться парой сочных плодов.

Как отмечается, красная икра — очень калорийный продукт, к тому же концентрация в нём холестерина, жиров и белков очень высока. Достаточно 30—40 г, то есть пары чайных ложек.

Что же касается игристого, то объём, который не навредит организму, — 150—200 мл. Всё, что будет выпито сверх нормы, может иметь последствия: головную боль, отёки, расстройство ЖКТ, проблемы с печенью и сердцем.

Диетолог Светлана Андреева рекомендует разбавлять игристое минеральной водой с газом в пропорции: 75% шампанского — 25% минералки либо 50 на 50%.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Александра Ноев в беседе с ФАН дала рекомендации по питанию в зимнее время.