Мурашко назвал число зарегистрированных в России лекарств от COVID-19

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В России в настоящий момент зарегистрировано больше десяти препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко назвал число зарегистрированных в России лекарств от COVID-19
  • © РИА Новости / МИД РФ

«Зарегистрировано больше десяти препаратов (для лечения коронавируса. — RT) за очень короткий промежуток времени. На моей памяти это впервые», — отметил он эфире телеканала «Россия 24».

В ноябре сообщалось, что в России около 17 препаратов от коронавируса применяются на амбулаторном этапе и 32 — в стационарах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса.

В конце октября препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в России.

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