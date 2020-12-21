Мурашко назвал число зарегистрированных в России лекарств от COVID-19

В России в настоящий момент зарегистрировано больше десяти препаратов от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Зарегистрировано больше десяти препаратов (для лечения коронавируса. — RT) за очень короткий промежуток времени. На моей памяти это впервые», — отметил он эфире телеканала «Россия 24».

В ноябре сообщалось, что в России около 17 препаратов от коронавируса применяются на амбулаторном этапе и 32 — в стационарах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на год, до 1 января 2022 года, упрощённый порядок регистрации лекарств и медицинских изделий для лечения коронавируса.

В конце октября препарат от коронавируса «Фавипиравир» получил постоянную регистрацию в России.