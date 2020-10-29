Препарат «Фавипиравир» получил в России постоянную регистрацию
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«У нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по «Фавипиравиру», выполнены условия... и соответственно, он получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — цитирует его ТАСС.
Ранее ФАС согласовала предельную цену на препарат «Фавипиравир».
14 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на препараты на основе фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусом снизились в стране уже более чем вдвое.