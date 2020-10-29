Препарат «Фавипиравир» получил в России постоянную регистрацию

Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» получил в стране постоянно действующее регистрационное удостоверение.

«У нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по «Фавипиравиру», выполнены условия... и соответственно, он получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — цитирует его ТАСС.

Ранее ФАС согласовала предельную цену на препарат «Фавипиравир».

14 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на препараты на основе фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусом снизились в стране уже более чем вдвое.