Препарат «Фавипиравир» получил в России постоянную регистрацию

Короткая ссылка
Заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко заявил, что препарат для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» получил в стране постоянно действующее регистрационное удостоверение.
Препарат «Фавипиравир» получил в России постоянную регистрацию
  • © Российский фонд прямых инвестиций

«У нас уже на данный момент по ряду позиций, в частности по «Фавипиравиру», выполнены условия... и соответственно, он получил постоянно действующее регистрационное удостоверение», — цитирует его ТАСС.

Ранее ФАС согласовала предельную цену на препарат «Фавипиравир».

14 октября глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что цены на препараты на основе фавипиравира для лечения пациентов с коронавирусом снизились в стране уже более чем вдвое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить