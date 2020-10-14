Ряд препаратов от коронавируса включён в список жизненно важных

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ряд препаратов для лечения COVID-19 включили в перечень жизненно важных лекарств.

«Подписано распоряжение правительства по расширению списка ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), туда вошли ряд препаратов, касающихся лечения новой коронавирусной инфекции», — приводит РИА Новости слова министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Он напомнил, что министерство зарегистрировало препараты для лечения новой инфекции. Например, это противовирусный препарат «Фавипиравир», который уже разрешен в стационарах.

Он отметил, что в настоящее время проходит процедура регистрации предельных цен на препараты.

Ранее сообщалось, что Минздрав России обновил временные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции COVID-19, включив «Фавипиравир» в перечень противовирусных препаратов, разрешённых к применению амбулаторно.