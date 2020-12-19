В России за сутки скончались 585 пациентов с коронавирусом

В России в течение суток скончались 585 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Всего за время эпидемии умерли 50 347 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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