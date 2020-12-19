В России за сутки скончались 585 пациентов с коронавирусом
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Накануне было зафиксировано 611 летальных случаев.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что летальность от коронавируса в России остаётся ниже средней по миру.
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, общее число летальных исходов от последствий COVID-19 по всему миру превышает 1,6 млн.
Профессор вирусологии центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН напомнил о рисках при бессимптомном течении COVID-19.