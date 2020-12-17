В мире за сутки зафиксировано более 640 тысяч новых случаев COVID-19

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По всему миру за сутки зафиксировано 642 738 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии COVID-19 был выявлен у 72 851 747 человек во всех странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
В мире за сутки зафиксировано более 640 тысяч новых случаев COVID-19
  • AFP

Согласно опубликованной на сайте организации статистике, наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в США (16 446 844), Индии (9 956 557) и Бразилии (6 970 034).

За сутки в мире умерли 12 407 заболевших коронавирусом. Общее число летальных исходов от последствий COVID-19 по всему миру составляет 1 643 339.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала условием завершения пандемии получение вакцины от коронавируса до 70% населения.

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