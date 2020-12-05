Арестована выбросившая ребёнка из окна в Новой Москве женщина
- РИА Новости
«Постановлением Щербинского районного суда города Москвы от 05.12.2020 Дарье Шавёлкиной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует РИА Новости пресс-службу суда.
Отмечается, что она будет заключена под стражу сроком до 4 февраля 2021 года.
Согласно предварительной информации, в квартире дома, где произошёл инцидент, находилась мать ребёнка и её знакомая, которая, предположительно, и выкинула ребёнка из окна.
Ранее в Новой Москве возбудили дело об убийстве после обнаружения вблизи жилого дома тела грудного ребёнка с травмами, характерными для падения с высоты.