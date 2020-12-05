Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от COVID-19

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Главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева рассказала о возможных негативных эффектах в первые сутки после вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
Врач рассказала о возможной реакции после вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Как она отметила РИА Новости, слабость и повышенная сонливость в данном случае являются нормой.

«Как и после других вакцинаций, предупреждаем о том, что может быть период кратковременного ощущения слабости, повышения сонливости и может быть температура до 37 в первые сутки после введения препарата», — сказала она.

Таким образом врач ответила на вопрос о том, на что стоит обратить внимание после вакцинации.

Вместе с этим она уточнила, что всем привившимся дают листовку, где подробно расписаны возможные нормальные реакции на введение вакцины, а также алгоритмы действий для разных случаев.

Ранее сообщалось, что с 5 декабря в поликлиниках Москвы начинают работу прививочные пункты, в которых будут проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Накануне была открыта электронная запись, которой могли воспользоваться представители групп риска.

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