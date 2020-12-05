В Москве началась вакцинация от коронавируса

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В Москве на базе городских взрослых поликлиник начали работать кабинеты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.
В Москве началась вакцинация от коронавируса
  • Reuters

Как отмечает РИА Новости, пока их всего 70.

Уточняется, что получить вакцину можно будет ежедневно с 08:00 до 20:00. Запись на вакцинацию доступна на две недели вперёд.

Как пишет агентство, привиться пока могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, а также городских соцслужб.

Ранее сообщалось, что с 5 декабря в поликлиниках Москвы начинают работу прививочные пункты, в которых будут проводить вакцинацию от коронавирусной инфекции. Накануне была открыта электронная запись, которой могли воспользоваться представители групп риска.

3 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции призвал глав регионов в круглосуточном режиме контролировать все этапы вакцинации — от доставки и хранения до распределения населению.

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