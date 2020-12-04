Обвиняемая по делу о торговле детьми пожаловалась ОНК на лишение юридической помощи

Врач Юлиана Иванова, одна из обвиняемых по делу о торговле младенцами, рождёнными суррогатными матерями, пожаловалась в ОНК на то, что с октября к ней в СИЗО-6 не допускают адвоката.

«В сентябре я решила сменить адвоката, и 7 октября новый адвокат Александра Пирогова попыталась встретиться со мной в СИЗО, но её не допустили. С тех пор я остаюсь без юридической помощи», — сказала Иванова специальному корреспонденту RT, члену ОНК Борису Клину, посетившему её 4 декабря в изоляторе.

Представитель администрации СИЗО пояснил правозащитникам, что адвокат Пирогова не была допущена к обвиняемой на основании письма руководителя следственной группы, «запретившего встречи Ивановой с новыми адвокатами без разрешения следователя».

В ОНК напомнили, что в соответствии с действующим законодательством адвокату для встречи с подзащитным в следственном изоляторе нужны лишь ордер и адвокатское удостоверение — объявления об этом висят на КПП всех столичных СИЗО.

Правозащитники, добавил Клин, потребовали от руководства СИЗО-6 прекращения нарушения права Ивановой на юридическую защиту.

Ранее Юлиана Иванова в беседе с членами ОНК заявила, что получала угрозы от соседок по камере. После инцидента Иванову перевели в другую камеру.

Другая фигурантка этого дела, врач Лилия Панаиоти, обратила внимание членов ОНК на то, что в течение четырёх с половиной месяцев пребывания в изоляторе к ней не приходили следователи, не проводилось никаких следственных действий.

«Она также сказала, что следователи не отвечают на её просьбы разрешить оформить доверенности имущественного характера на её детей. Без разрешения следователя такие документы в СИЗО оформить невозможно», — уточнил Клин.

В конце июня стало известно, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на северо-востоке города пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода.

Басманный суд 15 июля арестовал по этому делу четверых подозреваемых: Тараса Ашиткова, Лилию Панаиоти, Юлиану Иванову и Валентину Чернышову.

16 июля, согласно решению суда, под стражу поместили ещё троих: Романа Емашева, Владислава Мельникова и Кирилла Анисимова. Ещё одну подозреваемую, Татьяну Блинову, отправили под домашний арест.

9 сентября, как сообщалось, двое обвиняемых по делу о торговле детьми от суррогатных матерей — менеджер Валентина Чернышова и юрисконсульт Роман Емашев — признали вину и заключили сделку со следствием. Иванова и Панаиоти вину не признают.