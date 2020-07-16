Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

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Басманный суд Москвы арестовал трёх фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей. Об этом RT сообщила пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми
  • РИА Новости

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Емашева Романа, Мельникова Владислава, Анисимова Кирилла, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК, ч. 3 ст. 30, п. «а», «в» ч. 3 ст. 127.1 УК», — сказала она.

По её словам, Татьяна Блинова, обвиняемая по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК, отправлена под домашний арест.

Мера пресечения всем обвиняемым установлена до 14 сентября.

Накануне суд арестовал четырёх врачей-гинекологов и акушеров в рамках данного дела.

В январе в Одинцове были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми после обнаружения в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК тела новорождённого мальчика.

Позднее статья была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК. 

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