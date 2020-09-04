Обвиняемая по делу о торговле детьми врач пожаловалась на угрозы в СИЗО

Врач Юлиана Иванова, одна из обвиняемых по делу о торговле детьми, в ходе проверки СИЗО №6 заявила членам ОНК Москвы об угрозах в её адрес со стороны сокамерниц.

В беседе с членами комиссии Иванова рассказала, что угрозы ей поступили примерно полторы-две недели назад.

Описывая происшествие, Иванова добавила: «Рентген показал: рёбра остались целы».

«Эти её слова дали основания членам комиссии предположить, что соседки Ивановой только угрозами не ограничились. Трудно себе представить, что после словесных угроз человек проверяет, не сломаны ли у него рёбра», — сообщил специальный корреспондент RT, член ОНК Москвы Борис Клин, посетивший арестованную в изоляторе.

По его словам, официальное заявление о побоях Иванова писать отказалась, но призвала правозащитников зафиксировать, что не собирается кончать жизнь самоубийством.

Членам комиссии Иванова рассказала, что угрожавшие ей сокамерницы свои действия мотивировали предъявленным ей обвинением.

«В женских СИЗО и колониях существует своя тюремная субкультура. В частности, там крайне отрицательно относятся к женщинам, обвиняемым в преступлениях против детей. И в отношении СИЗО №6 с таким обращением ОНК уже сталкивалась», — пояснил Клин.

Со своей стороны, представитель администрации СИЗО №6 заявил членам ОНК, что не располагает сведениями об избиении Ивановой.

«У нас есть информация, что между Ивановой и её бывшими сокамерницами произошла словесная перепалка, после которой Юлиану Иванову перевели в другую камеру. По данному инциденту будет проведена служебная проверка», — цитирует представителя СИЗО член ОНК.

Басманный суд Москвы 16 июля арестовал других фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей — Романа Емашева, Владислава Мельникова и Кирилла Анисимова.

Врачи не считают себя виновными.

В январе в Одинцове были возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности и торговле людьми после обнаружения в одной из квартир в посёлке ВНИИССОК тела новорождённого мальчика.

Позднее статья была переквалифицирована на более тяжкую, дело передали в центральный аппарат СК.