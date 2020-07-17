Подозреваемые в торговле детьми врачи заявили ОНК о непризнании вины

Врачи, арестованные по подозрению в торговле детьми, не считают себя виновными. Об этом они заявили специальному корреспонденту RT, члену ОНК Москвы Борису Клину, посетившему их в изоляторе временного содержания на Петровке, 38.

«Это всё ужасно! Вину не признаю. Мы проводили лечение бесплодия, и каждый врач, который занимается ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. — RT), занимается и суррогатными мамами. Моя работа заканчивалась беременностью женщины», — сказала членам комиссии врач акушер-гинеколог Юлиана Иванова.

Её муж, врач Тарас Ашитиков, также заявил членам ОНК, что не признаёт вину.

«Я сильно сомневаюсь, что речь идёт о продаже (детей. — RT). Но я действовал в рамках профессионального долга. Для меня речь идёт об обычных программах, я их делал по 400 в год, работал с эмбрионами под микроскопом, с детьми вообще не сталкивался, как и моя супруга», — передаёт его слова Борис Клин.

Наиболее возмущена происходящим врач акушер-гинеколог Лилия Панаиоти, отметил Клин.

«Я врач с 30-летним стажем, я вину не признаю, я всю общественность подниму на ноги», — приводит правозащитник её высказывание.

Кроме врачей, по этому делу в ИВС содержится Валентина Чернышова, сказал Клин. Она бывший преподаватель физподготовки в техникуме, добавил он.

«Официально я работала сопровождающей — проводить беременную женщину в роддом, купить одежду, продукты. Один раз только отвозила ребёнка в аэропорт родителям. Но у них же наверняка документы были, иначе кто бы им разрешил ребёнка вывезти из страны», — рассказала она Клину.

Чернышова уверяла членов ОНК, что к оформлению документов на детей никакого отношения не имеет.

Арестованные врачи пожаловались правозащитникам, что после задержания провели двое суток без еды и сна. Они рассказали комиссии, что 14 июля, в 7 утра, к ним одновременно приехали следователи, провели обыски и увезли их на допрос.

В помещении Следственного комитета они, по собственным словам, находились до 02:30 ночи следующего дня. Затем, продолжил Клин их рассказ, задержанных привезли в ИВС, но из автозака выпустили только около 12 часов и поместили в боксы.

Представители администрации ИВС пояснили членам ОНК, что в тот день было очень много задержанных, а без осмотра и оформления арестантов в изолятор заводить запрещается.

Врачи рассказали, говорит Клин, что из ИВС их отправили в суд для избрания меры пресечения, вернулись они оттуда около 03:00 ночи 16 июля.

«Только утром 16 июля впервые поели после задержания», — сказали врачи членам ОНК.

Клин добавил, что все арестованные пока не получили передач, у них нет сменного белья, а Юлиане Ивановой нужны лекарства в связи с хроническим заболеванием. Адвокаты их пока не навестили, хотя арестованные ждали их ещё в четверг, добавил правозащитник.

Басманный суд Москвы 16 июля арестовал ещё трёх фигурантов по делу о торговле младенцами от суррогатных матерей — Романа Емашева, Владислава Мельникова и Кирилла Анисимова.