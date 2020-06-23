В Москве возбудили дело после обнаружения в квартире пятерых младенцев
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«Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения пяти новорождённых... в квартире жилого дома... по улице Аргуновской в городе Москве», — говорится в пресс-релизе.
Вместе с детьми находились две женщины, личности которых устанавливаются.
В столичном главке МВД, в свою очередь, заявили, что им поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в одной из квартир на северо-востоке Москвы проживают женщины, предположительно, осуществляющие услуги по суррогатному материнству.
«Сотрудниками полиции совместно с медработниками осуществлён выход на адрес с целью проверки указанной информации. В квартире находились две женщины и пять грудных детей», — говорится в сообщении.
В настоящее время детей осматривают врачи, по данному факту начата проверка.
Ранее СК возбудил дело после того, как в Москве женщина уехала за город и оставила на несколько дней в запертой квартире пятерых детей в возрасте от 2 до 13 лет.