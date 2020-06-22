Омбудсмен следит за ситуацией с запертыми в квартире детьми в Москве

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Детский омбудсмен в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с запертыми в квартире детьми.
Омбудсмен следит за ситуацией с запертыми в квартире детьми в Москве
  • Pixabay

Как сообщили в Следственном комитете, в СМИ появилась информация, что в Москве женщина уехала за город и оставила в запертой квартире пятерых детей в возрасте от 2 до 13 лет на несколько дней. Ведомство возбудило уголовное дело.

«Я взяла на контроль ситуацию с детьми, которых мать оставила одних в квартире в Черёмушках», — сказала Ярославская РИА Новости.

В московском Департаменте труда и социальной защиты населения рассказали, что семья состоит на учёте как находящаяся в социально опасном положении.

В настоящее время жизни детей ничто не угрожает, они чувствуют себя хорошо, пишет агентство.

В феврале в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что здоровью мальчика ничто не угрожает, но «ему проведут комплексное обследование».

Позднее суд Москвы арестовал женщину, которая оставила младенца около станции метро.

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