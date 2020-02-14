Оставившая ребёнка у московского метро женщина арестована

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Дорогомиловский суд Москвы арестовал женщину, которая оставила младенца около станции метро «Парк Победы». Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.
Оставившая ребёнка у московского метро женщина арестована
  • РИА Новости

«Суд арестовал до 12 апреля Каримову, обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК России («Оставление в опасности»)», — сказала она РИА Новости.

Ранее сообщалось о задержании предполагаемой матери оставленного у метро ребёнка. Как заявили в СК, это 29-летняя приезжая. Она объяснила свой поступок нехваткой денег.

12 февраля в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что здоровью мальчика ничто не угрожает, но всё равно «ему проведут комплексное обследование».

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

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