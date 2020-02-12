СК завёл дело после обнаружения младенца у метро в Москве
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Об этом сообщается на сайте московского отделения СК.
«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК России («Оставление в опасности»)», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в настоящий момент младенец находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, его жизни ничто не угрожает.
Ранее в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что здоровью мальчика ничто не угрожает, но всё равно «ему проведут комплексное обследование».