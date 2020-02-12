СК завёл дело после обнаружения младенца у метро в Москве

Следователи возбудили уголовное дело в связи с обнаружением младенца в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы».

Об этом сообщается на сайте московского отделения СК.

«По результатам проведённой доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК России («Оставление в опасности»)», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в настоящий момент младенец находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, его жизни ничто не угрожает.

Ранее в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что здоровью мальчика ничто не угрожает, но всё равно «ему проведут комплексное обследование».