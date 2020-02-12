Кузнецова следит за ситуацией с найденным у метро в Москве младенцем

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова контролирует ситуацию с младенцем, найденным полицейскими в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу детского омбудсмена.

«Уполномоченный находится на связи с медицинским учреждением, региональным детским омбудсменом и профильными ведомствами. Несмотря на то, что малыш чувствует себя хорошо и его здоровью ничто не угрожает, ему проведут комплексное обследование», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что ближайшие дни мальчик проведёт в больнице.

Ранее в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.

В октябре 2019 года портал Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело в отношении 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.