Младенца нашли около станции метро в Москве

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В подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. На место вызвали полицию и скорую помощь.
Младенца нашли около станции метро в Москве
  • РИА Новости

«Сотрудник метро нашёл младенца в подземном переходе рядом со станцией «Парк Победы». Переход не относится к территории Московского метрополитена. На место были вызваны скорая помощь и полиция», — сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.

Как отметили в Следственном комитете, в настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Там сказали, что мальчику на вид два-три месяца, его госпитализировали в одну из детских городских больниц.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Волгограде завели уголовное дело в отношении 28-летней женщины, оставившей грудную дочь на улице.

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