В Москве найдена мать оставленного у метро младенца

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Полицейские Москвы нашли и задержали женщину, которая, предположительно, является матерью ребёнка, оставленного около станции метро «Парк Победы».
В Москве найдена мать оставленного у метро младенца
  • РИА Новости

«В результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий оперативники... Задержали в Московской области женщину, предположительно, мать ребёнка. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — приводит РИА Новости сообщение МВД.

Как заявили в Следственном комитете, ей оказалась 29-летняя приезжая.

Ранее в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что здоровью мальчика ничто не угрожает, но всё равно «ему проведут комплексное обследование».

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

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