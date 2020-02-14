Оставившая у метро в Москве ребёнка объяснила поступок нехваткой денег

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Женщина, оставившая сына около станции метро «Парк Победы» 12 февраля, призналась на допросе, что сделала это из-за материальных трудностей.
Оставившая у метро в Москве ребёнка объяснила поступок нехваткой денег
  • РИА Новости

«В ходе допроса она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка», — говорится в сообщении к видео допроса на YouTube-канале ведомства.

Ранее сообщалось о задержании предполагаемой матери оставленного у метро ребёнка. Как заявили в СК, это 29-летняя приезжая.

12 февраля в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что здоровью мальчика ничто не угрожает, но всё равно «ему проведут комплексное обследование».

Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.

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