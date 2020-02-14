Оставившая у метро в Москве ребёнка объяснила поступок нехваткой денег
- РИА Новости
«В ходе допроса она признала вину в полном объёме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребёнка», — говорится в сообщении к видео допроса на YouTube-канале ведомства.
Ранее сообщалось о задержании предполагаемой матери оставленного у метро ребёнка. Как заявили в СК, это 29-летняя приезжая.
12 февраля в подземном переходе рядом со станцией московского метро «Парк Победы» нашли младенца. Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что здоровью мальчика ничто не угрожает, но всё равно «ему проведут комплексное обследование».
Следователи возбудили уголовное дело по данному факту.