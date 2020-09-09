Двое фигурантов дела о торговле детьми в Москве признали вину

Двое фигурантов уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей в Москве признали вину и заключили сделку со следствием, сообщил их адвокат Игорь Трунов.

«6 августа Валентина Чернышова и 21 августа Роман Емашев подали ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве... В постановлениях говорится, что обвиняемые полностью признают свою вину», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, по словам адвоката, обвиняемые обязались содействовать следствию и рассказать о своей роли и других обстоятельствах в рамках уголовного дела.

Басманный суд Москвы 16 июля арестовал троих фигурантов дела о торговле младенцами от суррогатных матерей: Романа Емашева, Владислава Мельникова и Кирилла Анисимова.

В конце июня стало известно, что в Москве возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в квартире на северо-востоке города пятерых младенцев в возрасте от шести дней до полугода.