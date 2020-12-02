Диетолог дала рекомендации по правильному употреблению картофеля

Врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала, как нужно употреблять картофель, чтобы принести пользу организму.

Об этом Анжелика Дюваль рассказала в беседе с Nation News.

«Картофель содержит крахмал, поэтому существенное значение имеет то, при какой температуре мы его используем в пищу. Когда мы едим горячий картофель, мы получаем очень быстрые сахара, которые потом откладываются про запас. Если же мы едим картофель комнатной температуры или охлаждённый, то свойства крахмала меняются — он становится абсорбентом. Он всасывает в себя всё плохое со стенок желудочно-кишечного тракта», — рассказала диетолог.

По словам эксперта, лучше всего есть картофель в отварном виде, потому что в нём не будет дополнительного жира. Дюваль объяснила, что картошку можно есть два-три раза в неделю, но обязательно в дневное время, чтобы не перегружать поджелудочную железу.

«Ежедневное вечернее переедание может привести к заболеваниям поджелудочной железы», — подытожила она.

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