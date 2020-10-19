Врач рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном

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Врач высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном.
Врач рассказал о продуктах, которые можно есть перед сном
  • Pixabay

«Есть надо перед сном, только если у вас болит живот, и вы понимаете, что такая ноющая боль может вызвать гастрит», — заявил он в беседе с Newinform.

По его словам, в холодильнике всегда должна быть зелень. Хорошим вариантом он назвал листья салата, шпинат и сельдерей.

Как отметил Зайцев, пищу можно запить небольшим количеством воды, ромашкового или другого травяного успокаивающего чая, тогда как молоко пить нельзя.

«Сладкое никакое нельзя, как и мясо. Одно очень насыщено углеводами, а другое тяжело переваривается», — сообщил эксперт.

Также допускается морковь, яблоко, сушёные финики в небольших количествах.

Ранее диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с Nation News оценил пользу кофе.

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