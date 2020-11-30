Путин внёс в Госдуму проект о запрете иностранного гражданства для госслужащих

Российский лидер Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о запрещении для государственных и муниципальных служащих иметь иностранное гражданство, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, целью проекта является уточнение положений отдельных законов, предусматривающих ограничение для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей в связи с наличием гражданства либо вида на жительство иностранного государства.

В начале августа Минтруд заявил о создании механизма проверки выполнения требований о гражданстве государственных служащих.

Летом Путин подписал указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками, которые предполагают, в частности, запрещение иметь иностранное гражданство президенту, премьеру и его заместителям, министрам и главам других федеральных органов исполнительной власти, а также сенаторам и депутатам.