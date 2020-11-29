В «Векторе» оценили изменчивость нового коронавируса

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Изменения, которые фиксируются в новой коронавирусной инфекции COVID-19, не превышают 0,1%, отметил директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов.
В «Векторе» оценили изменчивость нового коронавируса
  • РИА Новости

«Мы констатируем, что изменений в данном вирусе практически не происходит, то есть при геноме в 30 тыс. нуклеотидов количество изменений между двумя любыми штаммами, которые мы берём, не более 30, то есть не более 0,1%», — цитирует его ТАСС.

По словам главы центра «Вектор», мутации коронавируса SARS-CoV-2 происходят гораздо медленнее по сравнению с сезонным гриппом.

«Весь спектр таких исследований нами проводится фактически в режиме онлайн, и в настоящий момент мы не видим значимых изменений, которые вызывали бы у нас какие-либо опасения», — подчеркнул Максютов.

Он также выразил уверенность, что пандемия коронавируса завершится в 2021 году.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Сибирском федеральном округе может формироваться новая мутация коронавируса.

В то же время она отметила, что эти мутации не усиливают возбудитель.

В октябре в «Векторе» сообщили, что выявили более 80 мутаций коронавируса.

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