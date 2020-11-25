Роспотребнадзор прокомментировал генетические изменения коронавируса

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Роспотребнадзор изучает генетические изменения нового коронавируса, способные влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19.
Роспотребнадзор прокомментировал генетические изменения коронавируса
  • Reuters
  • © NIAID-RML

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Ежемесячно осуществляется чтение 150 геномов нового коронавируса и проводится углублённый генетический анализ, направленный на выявление возможного изменения вирусных свойств», — отметили в Роспотребнадзоре.

Как уточняется, изучение генетической изменчивости коронавируса обеспечивает оперативный мониторинг за патогеном и готовность к незамедлительному принятию необходимых мер при появлении более опасного варианта вируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на заседании координационного совета уполномоченных по правам человека, отметила, что в России не циркулирует коронавирусная инфекция из Китая, в стране распространён европейский вариант COVID-19. По её словам, Россия «достаточно благополучно преодолела первую волну» коронавируса, быстро разработала тест-систему и меры реагирования.

Она добавила, что мутаций коронавирусной инфекции, которые могли бы сделать его опаснее, «злее», не фиксируется.

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