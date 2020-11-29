В «Векторе» дали прогноз по окончанию пандемии коронавируса

Генеральный директор Государственного научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов дал прогноз по окончанию пандемии коронавируса.

«Вирус сохранится, но сама пандемия, конечно, уйдет. Уверен, что в 2021 году», — цитирует ТАСС Максютова.

Согласно данным на 29 ноября, в России в течение суток выявили 26 683 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 269 316.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.