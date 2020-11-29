В России выявлено 26 683 новых случая коронавируса
- Reuters
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 26 683 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5901 (22,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
За всё время в стране зарегистрировано 2 269 316 случаев.
За сутки в России подтверждены 459 смертей после COVID-19, за всё время — 39 527.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 21 987. Всего уже выздоровели 1 761 457 пациентов.
Накануне сообщалось, что в России за сутки выявлено 27 100 случаев коронавируса.
Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.