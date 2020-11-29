В России выявлено 26 683 новых случая коронавируса

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В России в течение суток выявили 26 683 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число подтверждённых случаев с начала эпидемии в стране достигло 2 269 316. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России выявлено 26 683 новых случая коронавируса
  • Reuters

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 26 683 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5901 (22,1%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

За всё время в стране зарегистрировано 2 269 316 случаев. 

За сутки в России подтверждены 459 смертей после COVID-19, за всё время — 39 527.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 21 987. Всего уже выздоровели 1 761 457 пациентов.

Накануне сообщалось, что в России за сутки выявлено 27 100 случаев коронавируса.

Депутат Госдумы III—V созывов доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России Сергей Колесников в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.

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