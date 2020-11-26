Шойгу заявил о выполнении задач МО в Усолье-Сибирском на 2020 год

Министр обороны России Сергей Шойгу на видеосовещании с участием главы государства Владимира Путина заявил, что российские военнослужащие выполнили задачи на 2020 год по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском Иркутской области.

«Мы со своими задачами закончили, в этом сезоне во всяком случае. Сейчас войска убывают в места постоянной дислокации», — цитирует его ТАСС.

Шойгу добавил, что ведомство вернётся в город весной в случае необходимости.

Ранее Путин заявил, что в Усолье-Сибирском удалось ликвидировать опасные объекты и предотвратить экологическую катастрофу.

В конце июня Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском, которые накапливались «ещё с 1930‑х годов прошлого века».

Позднее в город прибыл сводный отряд Минобороны России.

Правительство России выделило 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском.