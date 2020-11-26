Путин сообщил о ликвидации опасных объектов в Усолье-Сибирском

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Президент России Владимир Путин заявил, что в Усолье-Сибирском Иркутской области ликвидированы опасные объекты и предотвращено попадание химикатов в водные артерии.
Путин сообщил о ликвидации опасных объектов в Усолье-Сибирском
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом он сказал в ходе видеосовещания.

«Локализованы и ликвидированы самые опасные объекты — это, конечно, самое главное, предотвращено расползание токсичного пятна, попадание химикатов в водные артерии, последствия могли бы быть непредсказуемыми просто», — цитирует его РИА Новости

По словам президента, «удалось предотвратить риск настоящей экологической беды, если не сказать катастрофы».

Путин отметил, что снята прямая угроза для жизни и здоровья граждан, проживающих в городе и не допущено сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения города.

Также президент пообещал держать под контролем ситуацию в Усолье-Сибирском.

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