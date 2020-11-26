Путин пообещал держать под контролем ситуацию в Усолье-Сибирском

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Президент России Владимир Путин пообещал, что будет держать под личным контролем ситуацию с загрязнением в Усолье-Сибирском. 
Путин пообещал держать под контролем ситуацию в Усолье-Сибирском
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом он сказал во время видеосовещания о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

«Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать, потому что ситуация неординарная», — цитирует его ТАСС.

В июле Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском, где после закрытия «Усольехимпрома» продолжают храниться химические вещества.

Позднее правительство России утвердило дорожную карту по решению экологической проблемы в Усолье-Сибирском.

В «Росатоме» сообщили, что общий объём отходов в городе превышает 2 млн т.

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