Путин пообещал держать под контролем ситуацию в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин пообещал, что будет держать под личным контролем ситуацию с загрязнением в Усолье-Сибирском.

Об этом он сказал во время видеосовещания о ходе ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

«Хотел бы ещё раз подчеркнуть, что мы все, кто присутствует сегодня на нашем совещании, должны держать эту ситуацию под постоянным личным контролем, и намерен и сам то же самое делать, потому что ситуация неординарная», — цитирует его ТАСС.

В июле Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском, где после закрытия «Усольехимпрома» продолжают храниться химические вещества.

Позднее правительство России утвердило дорожную карту по решению экологической проблемы в Усолье-Сибирском.

В «Росатоме» сообщили, что общий объём отходов в городе превышает 2 млн т.