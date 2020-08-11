В «Росатоме» подсчитали объём загрязнений в Усолье-Сибирском
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«Порядка 16 кв. км сегодня являются загрязнёнными на территории Усолья-Сибирского. Более 2 млн т накопленных отходов находится на этих площадках», — приводит ТАСС его слова.
Ранее стало известно, что сводный отряд Минобороны России прибыл в город для ликвидации экологических проблем.
В июле президент России Владимир Путин поручил разработать план ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.
По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в городе «ещё с 30‑х годов прошлого века».