В «Росатоме» подсчитали объём загрязнений в Усолье-Сибирском

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Общий объём отходов в городе Усолье-Сибирском Иркутской области превышает 2 млн т. Об этом заявил директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии «Росатома» Андрей Лебедев.
В «Росатоме» подсчитали объём загрязнений в Усолье-Сибирском
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«Порядка 16 кв. км сегодня являются загрязнёнными на территории Усолья-Сибирского. Более 2 млн т накопленных отходов находится на этих площадках», — приводит ТАСС его слова.

Ранее стало известно, что сводный отряд Минобороны России прибыл в город для ликвидации экологических проблем.

В июле президент России Владимир Путин поручил разработать план ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.

По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в городе «ещё с 30‑х годов прошлого века».

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