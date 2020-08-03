Минобороны направило специалистов РХБЗ в Усолье-Сибирское
- РИА Новости
Как отмечается, всего в составе первого эшелона, направленного Минобороны, более десяти единиц специальной техники и около 30 военных специалистов радиационной, химической и биологической защиты.
Ранее «Известия» сообщали, что в правительстве России создана межведомственная группа по экологической ситуации в Усолье-Сибирском.
Президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.
По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в Усолье-Сибирском «ещё с 30‑х годов прошлого века».