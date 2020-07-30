Путин поручил разобраться с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском

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Президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.
Путин поручил разобраться с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально‑экономического развития города Усолья‑Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами», — сказал Путин.

По словам президента, «груз экологических проблем» накапливался в Усолье-Сибирском «ещё с 30‑х годов прошлого века».

Как отметил российский лидер, в Минобороны уже заявили о готовности в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке.

Ранее Gorod55 сообщал, что прокуратура Омской области дала поручение Омской природоохранной прокуратуре провести проверку сообщений из СМИ и соцсетей о выбросах в реку Омь, которые могли загрязнить водоём.

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