Путин поручил разобраться с экологической ситуацией в Усолье-Сибирском

Президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Нужно определить порядок долгосрочной работы, для того чтобы восстановить нарушенную экосреду, создать условия для устойчивого социально‑экономического развития города Усолья‑Сибирского, обеспечить жителей рабочими местами», — сказал Путин.

По словам президента, «груз экологических проблем» накапливался в Усолье-Сибирском «ещё с 30‑х годов прошлого века».

Как отметил российский лидер, в Минобороны уже заявили о готовности в ближайшие дни приступить к работе на наиболее опасных объектах, которые должны быть обезврежены в первоочередном порядке.

Ранее Gorod55 сообщал, что прокуратура Омской области дала поручение Омской природоохранной прокуратуре провести проверку сообщений из СМИ и соцсетей о выбросах в реку Омь, которые могли загрязнить водоём.