В Омской области организована проверка сообщений о выбросах в реку Омь

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Прокуратура Омской области дала поручение Омской природоохранной прокуратуре провести проверку сообщений из СМИ и соцсетей о выбросах в реку Омь, которые могли загрязнить водоём.
В Омской области организована проверка сообщений о выбросах в реку Омь
  • РИА Новости

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Проверка была назначена после появления в сети видео, на котором запечатлён водосброс из трубы одного из городских предприятий. Автор видео предположил, что выбросы могут быть отравлены нефтепродуктами или другими химикатами.

Если в ходе проверки будут зафиксированы нарушения, причастных обещают привлечь к ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Ранее в пресс-службе Росприроднадзора назвали размер ущерба, причинённого Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов.

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