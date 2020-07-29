В Омской области организована проверка сообщений о выбросах в реку Омь

Прокуратура Омской области дала поручение Омской природоохранной прокуратуре провести проверку сообщений из СМИ и соцсетей о выбросах в реку Омь, которые могли загрязнить водоём.

Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Проверка была назначена после появления в сети видео, на котором запечатлён водосброс из трубы одного из городских предприятий. Автор видео предположил, что выбросы могут быть отравлены нефтепродуктами или другими химикатами.

Если в ходе проверки будут зафиксированы нарушения, причастных обещают привлечь к ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

Ранее в пресс-службе Росприроднадзора назвали размер ущерба, причинённого Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов.