В Омской области организована проверка сообщений о выбросах в реку Омь
- РИА Новости
Об этом сообщает Gorod55 со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Проверка была назначена после появления в сети видео, на котором запечатлён водосброс из трубы одного из городских предприятий. Автор видео предположил, что выбросы могут быть отравлены нефтепродуктами или другими химикатами.
Если в ходе проверки будут зафиксированы нарушения, причастных обещают привлечь к ответственности за нарушение природоохранного законодательства.
Ранее в пресс-службе Росприроднадзора назвали размер ущерба, причинённого Химкинскому водохранилищу от разлива нефтепродуктов.