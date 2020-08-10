Отряд Минобороны прибыл в Усолье-Сибирское для ликвидации загрязнений
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«Сводный отряд прибыл в район выполнения специальных задач, проведено установочное совещание с администрацией города, представителями госкорпорации «Росатом» и Росгвардии, в ходе которого уточнён объём и характер работ», — приводит ТАСС заявление оборонного ведомства.
Уточняется, что в работах принимают участие около 60 военнослужащих и 20 единиц техники.
«Также проведена рекогносцировка на местности, определены подъездные пути для работы техники», — отмечается в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.
По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в Усолье-Сибирском «ещё с 30‑х годов прошлого века».