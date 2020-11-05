Утверждён план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

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Правительство России утвердило дорожную карту по решению экологической проблемы в Усолье-Сибирском Иркутской области, где после закрытия «Усольехимпрома» продолжают храниться химические вещества.
Утверждён план по ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

План ликвидации последствий загрязнения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

«В подготовленную в результате дорожную карту вошли как меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде (включая сопутствующие мероприятия, связанные со строительством новой системы водоснабжения и очистных сооружений), так и меры по защите населения от возможного воздействия вредных веществ в ходе работ по устранению загрязнения», — сообщили в правительстве.

В августе Мишустин подписал распоряжение о выделении в 2020 году 434,8 млн рублей на ликвидацию загрязнений в Усолье-Сибирском.

Как уточняли в «Росатоме», общий объём отходов в городе превышает 2 млн т.

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