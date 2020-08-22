Кабмин выделил 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском
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«Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром» — основном источнике загрязнения», — говорится в сообщении.
Кроме того, планируется обезопасить пять аварийных ёмкостей, организовать последующую утилизацию отходов, возвести защитные противофильтрационные экраны вдоль берега Ангары и ликвидировать первые скважины глубинного захоронения.
Ранее стало известно, что общий объём отходов в Усолье-Сибирском превышает 2 млн т.
В июле президент России Владимир Путин поручил разработать план ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском.
По его словам, «груз экологических проблем» накапливался в городе «ещё с 30‑х годов прошлого века».