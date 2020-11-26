В кабмине заявили об отсутствии угрозы жизни людей в Усолье-Сибирском

В Усолье-Сибирском Иркутской области в настоящее время нет угрозы для здоровья жителей, заявила заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко во время видеосовещания с участием российского лидера Владимира Путина.

«Владимир Владимирович, хочу подчеркнуть, на сегодняшний день угрозы жизни и здоровью людей нет», — цитирует её ТАСС.

Она сообщила, что группировка Минобороны завершила выполнение наиболее опасных работ на месте.

Ранее Путин пообещал, что будет держать под личным контролем ситуацию с загрязнением в Усолье-Сибирском.

В конце июня Путин поручил разработать план работы по ликвидации экологических проблем в Усолье-Сибирском, которые накапливались «ещё с 30‑х годов прошлого века».

Позднее в город прибыл сводный отряд Минобороны России.

Правительство России выделило 434 млн рублей на решение ситуации в Усолье-Сибирском.