В Совфеде оценили предложение создать систему вызова скорой по смс

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение создать систему смс-вызова скорой помощи.

«Я боюсь вот этого вызывного бума... Мне кажется, только пока для людей с ограниченными возможностями по здоровью (надо оставить такую возможность. — RT). В силу того, что всё-таки нужен живой голос, общение, по крайней мере чтобы понять, что с человеком происходит, нужно ли бригаду неотложки вызывать или бригаду скорой отправлять», — пояснил Рязанский.

Сенатор также отметил, что не все умеют писать смс-сообщения.

«Эсэмэску надо уметь писать. Кто-то её умеет быстро писать, кто-то её не умеет.... Наверняка возникнет вопрос: ошибся адресом, как переспросить? Что теперь, диспетчер должен эту эсэмэску отправить обратно тому, кто написал? В этот момент у кого-то телефон заглючит. В общем, я пока чисто технически вижу, что здесь будет больше вопросов, чем ответов», — добавил парламентарий.

Ранее руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил создать систему смс-вызова скорой помощи.

Подробнее — в материале RT.