В России предложили создать систему вызова скорой по смс

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Дмитрий Рункевич
Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил создать систему смс-вызова скорой помощи. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
В России предложили создать систему вызова скорой по смс
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

В своём обращении Курдесов напомнил заявление премьер-министра Михаила Мишустина с призывом сократить время ответа служб скорой помощи на вызовы пациентов на фоне значительного роста нагрузки на систему здравоохранения.

По мнению общественника, решить данную проблему можно было бы с помощью создания системы вызова скорой помощи посредством отправки смс-сообщения.

«Прошу вас рассмотреть целесообразность системы обращения в службу скорой помощи посредством отправки смс-сообщения, которой сможет воспользоваться любой гражданин», — говорится в тексте обращения.

Данный способ, который в ряде населённых пунктов уже могут использовать глухонемые пациенты, не требует времени на дозвон, время отправления сообщения фиксируется, оператор имеет возможность быстро обработать информацию и при необходимости перезвонить пациенту.

Ранее стало известно, что правительство России выделит средства на создание мобильных выездных медицинских бригад для обследования пациентов в регионах.

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