Мишустин заявил о росте нагрузки на системы здравоохранения регионов
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы видим, что нагрузка на системы здравоохранения в регионах растёт. Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала», — сказал он.
11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом в России складывается в 17 регионах, где занятость коек накануне составляла более 90%.