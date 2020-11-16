Мишустин заявил о росте нагрузки на системы здравоохранения регионов

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нагрузка на системы здравоохранения регионов страны продолжает расти.
Мишустин заявил о росте нагрузки на системы здравоохранения регионов
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что нагрузка на системы здравоохранения в регионах растёт. Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала», — сказал он.

11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом в России складывается в 17 регионах, где занятость коек накануне составляла более 90%.

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