Мишустин заявил о росте нагрузки на системы здравоохранения регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что нагрузка на системы здравоохранения регионов страны продолжает расти.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы видим, что нагрузка на системы здравоохранения в регионах растёт. Особенно непросто приходится медицинским работникам в малых городах, где вплотную столкнулись с нехваткой персонала», — сказал он.

11 ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критичная ситуация с коечным фондом в России складывается в 17 регионах, где занятость коек накануне составляла более 90%.