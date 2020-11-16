Кабмин выделит средства на создание выездных медицинских бригад

Правительство России выделит средства на создание мобильных выездных медицинских бригад для обследования пациентов в регионах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Чтобы помочь регионам обеспечить качественную медицинскую помощь людям, правительство выделяет средства на создание мобильных выездных бригад медиков и организацию их работы», — цитирует РИА Новости Мишустина.

По его словам, также будет оперативно оказываться консультативно-методическая помощь медработникам в регионах.

Уточняется, что выделяемые правительством субсидии получат всего 32 учреждения по стране.

Ранее Мишустин заявил, что нагрузка на системы здравоохранения регионов страны продолжает расти.