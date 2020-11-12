В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к COVID-19 в регионах

Короткая ссылка
Директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян рассказал о результатах второго этапа программы по исследованию популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 в регионах России.
В Роспотребнадзоре оценили уровень иммунитета к COVID-19 в регионах
  • globallookpress.com

Он отметил, что исследования, которые проводились в сентябре — октябре в 26 регионах страны, показывают рост уровня популяционного иммунитета.

«Если по итогам первого этапа уровень популяционного иммунитета находился в диапазоне 4,3—50,2%, то по итогам второго этапа диапазон составляет 5,1—65,3%», — цитирует его РИА Новости.

При этом, по словам академика РАН, в 15 регионах число лиц с иммунитетом к COVID-19 увеличилось в 1,5—2 раза.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что иммунитет к коронавирусу имеют 2,5—3 млн москвичей.

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии сомнений, что антитела к коронавирусной инфекции сохраняются на срок до пяти месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить