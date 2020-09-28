Попова: около 25% населения в Москве имеют иммунитет к коронавирусу

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Около 25% населения в Москве переболели симптомно или бессимптомно новой коронавирусной инфекцией и имеют иммунитет к вирусу, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова: около 25% населения в Москве имеют иммунитет к коронавирусу
  • РИА Новости

По её словам, с конца июня в России проводятся популяционные исследования.

«Мы понимаем, что иммунитет в популяции вырабатывается, в разных субъектах по-разному, в зависимости от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно, а в исследование попадали в основном люди, которые не болели, у которых в анамнезе болезни нет», — рассказала Попова.

Так, согласно проведённым исследованиям, в Москве 24—25% жителей имеют антитела к коронавирусу.

«В Москве очень много людей и большое количество переболевших. Это очень небольшой удельный вес от всех людей, которые живут в Москве. Это как раз демонстрация того, что хорошие мероприятия были проведены, хорошая защита была», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Она также рассказала, что в Калининграде антитела к коронавирусу выявлены у 50% населения, а в Ленинградской области — у 40%.

В августе Роспотребнадзор назвал Татарстан, Москву, Санкт-Петербург, Астраханскую, Московскую, Ленинградскую и Тюменскую области среди регионов с самым высоким уровнем (более 20%) популяционного иммунитета к коронавирусу.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировала ситуацию с COVID-19.

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